Geocart: hanno portato allegria sul Trebbia regalando sorrisi con i loro sassi colorati

Hanno vissuto divisi in “bolle” per scongiurare il pericolo Coronavirus e quando la situazione è tornata alla normalità hanno deciso di regalare sorrisi al prossimo. Sono i ragazzi del Centro Socio Riabilitativo Diurno della Cooperativa Sociale Geocart di Piacenza. Quest’estate hanno aderito al progetto “Un sasso per un sorriso”, gruppo nato su Facebook. Ci hanno messo creatività, fantasia e cuore per dipingere e colorare sassi che hanno lasciato lungo le rive del Trebbia, a Rivergaro.

