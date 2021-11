Cane precipita in un burrone. Mobilitazione per recuperarlo, ma non si salva

Si mobilitano per salvarlo, ma senza riuscirvi. Un cane precipita in un burrone nella zona del Torrente Rio Grande, nel comune di Ferriere, e non riesce a sopravvivere all’acqua e alla caduta. Il cane è finito in un buco dove era presente anche una cascata e non è più riuscito a risalire. Per cercare di salvare l’animale sono intervenuti i volontari del soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, oggi 27 novembre, il cane era ancora vivo e abbaiava, ma a causa delle ferite riportate non ce l’ha fatta. Ai momenti concitati del tentativo di salvataggio ha partecipato anche il proprietario. E’ stato lui a chiamare i soccorsi nella speranza che il suo “migliore amico” a quattro zampe si salvasse.

