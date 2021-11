Pontedell’Olio: centrale di videosorveglianza e nuova sede della Polizia locale

Nuova sede per la Polizia locale Alta Val Nure. Dai locali del municipio passa infatti alla struttura dell’ex Cup che si trova nel parco di Villa Rossi, accanto al Comune. La polizia locale dell’Alta Val Nure ha la competenza dei paesi dell’Unione montana, da Ponte dell’Olio a Ferriere. La sede del servizio è a Ponte dell’Olio dove gli operatori avevano un posto nelle sale del comune. Grazie a due finanziamenti sarà possibile dotare la Polizia locale della struttura che sarà adeguata e che diventerà anche centrale operativa di videosorveglianza.

Le Regione Emilia Romagna ha erogato un contributo di 32.500 euro, cui si aggiunge quello di 7mila euro (erogato per il 90% dall’Unione montana Alta Val Nure e per il 10% dal Comune di Ponte dell’Olio). I locali saranno adeguati e resi particolarmente sicuri con la posa di inferriate e porte blindate per evitare che la struttura sia accessibile dall’esterno, evitando quindi i tentativi di intrusione in quel locale dove viene tenuto materiale sensibile.

L’ex Cup recentemente ospitava il punto Iren che sarà trasferito nella “serra” del municipio, nel parco di Villa Rossi.