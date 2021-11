A Barberino sarà ricostruito il ponte crollato: “La Regione finanzierà i lavori nel 2022”

Una biciclettata fino al ponte crollato a Barberino, vestiti da Babbo Natale, per chiedere il regalo sotto l’albero per la vallata, il nuovo viadotto. A partecipare alla colorata iniziativa, prevista il 24 dicembre con ritrovo alle 10.00 in piazza a Travo, saranno le associazioni ciclistiche del territorio. Ma in consiglio comunale a Bobbio il sindaco Roberto Pasquali ha dato intanto rassicurazioni sul fatto che il ponte si farà, ricevute le 1.200 firme inviate anche al presidente della Regione Stefano Bonaccini. “Il ponte di Barberino è monumentale, per cui su di lui pesava un vincolo. Ci abbiamo messo un anno, con la Soprintendenza, perché venisse tolto”, ha spiegato il primo cittadino. “Il parere è arrivato, il vincolo è stato tolto. Il progetto sarà pronto entro Natale, dovrà ovviamente essere sottoposto nuovamente alla Soprintendenza, ma la Regione ci ha dato garanzia di finanziamento. Sono convinto che nel 2022 arriveranno i soldi, ma chiediamo un ponte capace di sostenere l’intero traffico, non solo biciclette e pedoni”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà