Castel San Giovanni, arriva la dog card: incentivi per chi adotta un cane anziano

Incentivi per chi adotta un cane anziano. L’idea è dell’amministrazione comunale di Castel San Giovanni che di recente ha reperito tra le pieghe del bilancio 20mila euro da suddividere in dog card, e cioè buoni prepagati per cui adotta un cane del canile di Montebolzone.

“La card – spiega il sindaco Lucia Fontana – consentirà un sostengo per spese veterinarie e un contributo a scelta per spese di mantenimento del cane in tre negozi specializzati di Castel San Giovanni”.

Entro dicembre dovrà essere pubblicato un avviso, o un bando, in cui si inviteranno i castellani che intendono adottare un cane a proporsi. Verrà stilata una graduatoria e, tra i punti considerati a favore, vi sarà quello di adottare un cane anziano. La volontà di adottare da sola non basterà. Occorrerà infatti una disamina da parte dei responsabili della Lega per la difesa del cane che gestiscono il canile comprensoriale.