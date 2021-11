Non rispetta il divieto di avvicinamento alla compagna: albanese arrestato

La squadra Volante della questura ha arrestato un albanese di 35 anni per la violazione del divieto di avvicinamento alla compagna. L’uomo è infatti indagato per maltrattamenti nei confronti della donna e il giudice gli aveva impedito di avvicinarsi a lei, ai luoghi che solitamente frequenta e alla casa familiare.

Oggi, mentre a bordo di una Volante gli agenti passavano per barriera Genova, sono stati fermati da alcuni passanti, che hanno segnalato forti grida arrivare da un’abitazione. I poliziotti sono saliti e hanno sorpreso il 35enne che discuteva animatamente con la compagna. Per lui sono scattate le manette, per la violazione del divieto di avvicinamento, primo caso a Piacenza.

