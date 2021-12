Il consiglio comunale di Castello all’unanimità: “No al biodigestore”

“Il sindaco si opponga in ogni sede al biodigestore”. È questo il contenuto della mozione votata dall’interno consiglio comunale che dà mandato al sindaco Lucia Fontana di dire no in tutte le sedi istituzionali all’ipotesi che ad Arena Po, al confine con Castel San Giovanni, venga costruito un impianto per lo smaltimento di rifiuti organici. La mozione è stata presentata dal presidente del consiglio Giorgio Belli e ha ottenuto il benestare di tutti i consiglieri.

