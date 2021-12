Natale 2021, tutti gli appuntamenti. Venerdì 3 dicembre l’inaugurazione

Nella sala consiliare del Comune di Piacenza è stato presentato il calendario di eventi per il Natale 2021. Ecco gli appuntamenti:

NATALE AD ARTE 2021

LOCANDINA EVENTI NATALE

VENERDì 3 DICEMBRE:

Diretta Radio Sound con Kris – ORE 17.30

Inaugurazione e accensione dell’Albero donato dalla famiglia Pareti di Selva di Ferriere

– ORE 18.30 In piazza Cavalli, videomapping sulla torre di Palazzo Ina – dove sarà protagonista il “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt e sul Palazzo del Governatore. Sulla facciata di Palazzo Farnese sarà proiettato, invece, il “Tondo” di Botticelli.

SABATO 4 DICEMBRE:

NATALE DI VETRO – Palazzo Farnese

ore 15.30 e 16 – durata 1 ora e mezza

Avete mai curiosato tra i vetri veneziani di Palazzo Farnese? Scopriamo insieme le tecniche e creiamo i nostri vasetti natalizi.

DJ SET

Piazza Cavalli – 17.30 – 21.00

DOMENICA 5 DICEMBRE:

1,2,3…arriva il Natale! – Palazzo Farnese

Ore 15 e 16.30 – durata un’ora e mezza

Aprendo le finestrelle di uno speciale calendario dell’avvento i bambini incontreranno magici personaggi che li accompagneranno a scoprire i preziosi tesori della Pinacoteca di Palazzo Farnese e dopo la visita impareranno a costruire e personalizzare il proprio calendario dell’avvento.

PINOCCHIO – Teatro Gioco Vita

ore 16.30 – Teatro Filodrammatici

“A teatro con mamma e papà” rassegna di teatro per le famiglie _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

Accademia Perduta / Romagna Teatri

teatro d’attore, di figura e di oggetti – da 3 anni

MERCANTI DI QUALITA’ – Pubblico Passeggio

Bancarelle presenti per l’intera giornata.

MERCATINO DEL RIUSO – Giardini Merluzzo

Per l’intera giornata, gli stand del tradizionale appuntamento mensile di via Roma si traferiscono nella cornice dell’area verde.

ITINERARIO IN MUSICA CON LA BANDA PONCHIELLI

Partenza alle 16.15 da piazza Sant’Antonino, attraversando via Chiapponi, piazza Duomo, via XX Settembre, per raggiungere l’albero di Natale in piazza Mercanti.

LUNEDì 6 DICEMBRE

PINOCCHIO – TEATRO GIOCO VITA

ore 10 – Teatro Filodrammatici

“Salt’in Banco” rassegna di teatro scuola _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

Accademia Perduta / Romagna Teatri

per le scuole dell’infanzia e primarie

MERCOLEDì 8 DICEMBRE

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO – TEATRO GIOCO VITA

ore 16.30 – Teatro Filodrammatici

“A teatro con mamma e papà” rassegna di teatro per le famiglie _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

TIB Teatro

Da “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev

teatro d’ombre, narrazione, danza e immagini- da 4 anni

THE BELLS – MUSEO KRONOS

Dalle 16 sotto i portici di Palazzo Gotico:

SCUOLA DI DANZA STEP BY STEP

CORO TASTI NERI

GIOVEDì 9 DICEMBRE:

Ho tanto sonno – Il letargo del moscardino” – Museo di storia Naturale

dalle 16.45 alle 18 per i bambini dai 3 ai 7 anni, posti disponibili 10 1° appuntamento ore 10 – Teatro Filodrammatici

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO – TEATRO GIOCO VITA

“Salt’in Banco” rassegna di teatro scuola _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

TIB Teatro

Da “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev

per le scuole dell’infanzia e primarie

VENERDì 10 DICEMBRE

Diretta Radio Sound con Kris – ORE 17.30 – 21.00

Videomapping Palazzo Vescovile

DALL’11 AL 14 DICEMBRE

Evento “VOCE DI SILENZIO SOTTILE” – COMPLESSO SANTA CHIARA

con repliche alle ore 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30

Un evento dal forte impatto visivo e drammaturgico per celebrare i trent’anni della Fondazione di Piacenza e Vigevano. È l’iniziativa Voce di silenzio sottile, che dall’11 al 14 dicembre vedrà protagonisti gli attori dello Studio Festi nella cornice del Complesso di Santa Chiara, sullo Stradone Farnese.

SABATO 11 DICEMBRE:

AD OCCHI CHIUSI – Palazzo Farnese

ore 15.30 e 16 – durata 1 ora e mezza

Lasciamoci trasportare da una voce che ci descrive alcuni dei capolavori esposti nei musei per realizzarne una copia fedele senza…guardare!

UNA NOTTE AL MUSEO – Palazzo Farnese

dalle 20.30 alle 23

Come sarà trascorrere una notte al museo quando le porte si aprono per pochi fortunati? Scopriamolo con una caccia al tesoro nelle sale del palazzo, dove stravaganti personaggi prendono vita. Quali sorprese ci riserverà questa notte in attesa di santa Lucia?

Babbo Natale incontra i Bambini

Piazza Cavalli – 16.30

Dalle 16 sotto i portici di Palazzo Gotico:

ACCADEMIA DELLA MUSICA

INCANTO LIBERO

DJ SET

Piazza Cavalli – 17.30 – 21.00

Eleonora Montagnana – Museo Kronos

Esibizione Corale

videomapping Palazzo Vescovile

DOMENICA 12 DICEMBRE:

Babbo Natale in Piazza

CHE FINE HA FATTO SANTA LUCIA? – Palazzo Farnese

Ore 15 e 16.30 – durata 1 ora

Sembra proprio che Santa Lucia sia sparita nei sotterranei di Palazzo Farnese. Un magico investigatore avrà bisogno di una mano per risolvere il rompicapo.

BUONO COME IL LUPO – TEATRO GIOCO VITA

ore 16.30 – Teatro Filodrammatici

“A teatro con mamma e papà” rassegna di teatro per le famiglie _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

Giallo Mare Minimal Teatro | I Sacchi di Sabbia

teatro d’attore e musica dal vivo – da 5 anni

A/MANO MARKET

Mercatini d’artigianato sotto i portici di Palazzo Gotico

Dalle 15.30, Porta del Paradiso della Basilica di S. Antonino:

CORO FARNESIANO

Dalle 16 sotto i portici di Palazzo Gotico:

CORO DEGLI ALPINI VAL TIDONE

CORO CHIAVENNA LANDI

Videomapping Palazzo Vescovile

LUNEDì 13 DICEMBRE

BUONO COME IL LUPO – TEATRO GIOCO VITA

ore 10 – Teatro Filodrammatici

“Salt’in Banco” rassegna di teatro scuola _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

Giallo Mare Minimal Teatro | I Sacchi di Sabbia

per le scuole dell’infanzia e primarie

MARTEDì 14 DICEMBRE

DELL’AMICIZIA ovvero da morti siamo tutti più bravi – TEATRO GIOCO VITA

ore 20.30 – Teatro Gioia

“Pre/Visioni” _ Teatro Gioco Vita, Fondazione Teatri e Associazione Amici del Teatro Gioco Vita

Liceo “Gioia” | Teatro Gioco Vita

performance finale del laboratorio teatrale con gli studenti delle classi seconde

AMLEXOTAN – TEATRO GIOCOVITA

Ore 20.30 – Teatro Filodrammatici

“Pre/Visioni” _Teatro Gioco Vita, Fondazione Teatri e Associazione Amici del Teatro Gioco Vita

Diurni e Notturni | Teatro Gioco Vita

performance finale del laboratorio teatrale con un gruppo di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale – progetto terapeutico Diurni e Notturni

ERNANI di Giuseppe Verdi – TEATRO MUNICIPALE

Di Giuseppe Verdi – dramma lirico in quattro atti di Francesco Maria Piave

martedì 14 dicembre 2021prova aperta alle scuole ore 15.30

mercoledì 15 dicembre 2021 ore18 ore 19.30

venerdì 17 dicembre 2021ore 20

domenica 19 dicembre 2021ore 15.30

GIOVEDì 16 DICEMBRE:

“Natale Wild…ma chi dorme a Natale?” – Museo storia Naturale

dalle 16.45 alle 18 per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni, posti disponibili 20;

laboratorio in collaborazione con il Centro Recupero Animali Selvatici di Niviano (Wildlife Rescue Center)

VENERDì 17 DICEMBRE

Diretta Radio Sound con Kris – ORE 17.30 – 21.00

SPIRIT GOSPEL CHOIR – MUSEO KRONOS

Videomapping Palazzo Vescovile

SABATO 18 DICEMBRE:

POP UP PREZIOSI – Palazzo Farnese

ore 15.30 e 16 – durata 1 ora e mezza

Quanto oro a Palazzo farnese! Carrozze, cornici, dipinti, paracamini; prendiamo spunto per realizzare i pop-up con foglia d’oro da appendere al nostro albero di natale.

Ho tanto sonno – Il letargo del moscardino” – Museo storia Naturale

dalle 16 alle 17.30 per i bambini dai 3 ai 7 anni,

posti disponibili 10 2° appuntamento

Babbo Natale incontra i Bambini

Piazza Cavalli – 16.30

DJ SET

Piazza Cavalli – 17.30 – 21.00

Dalle 16 sotto i portici di Palazzo Gotico:

GRUPPO JAZZ RHYMING JIVE

SCUOLA CALVINO

4° CIRCOLO DIDATTICO

Videomapping Palazzo Vescovile

DOMENICA 19 DICEMBRE:

UN MUSEO DA SCROOGE – Palazzo Farnese

Ore 15 e 16.30 – durata 1 ora

Nel Museo delle Carrozze, tra un calesse e una berlina i bambini avranno l’occasione di ascoltare la soria di Canto di natale di Palazzo Farnese dove i bambini tra un calesse e una berlina avranno l’occasione di ascoltare la storia di Canto di Natale: Scrooge e i Fantasmi del Natale li trasporteranno in una magica atmosfera natalizia.

BABBO RUNNING

Corsa di 5 km per la città

Dalle 16 sotto i portici di Palazzo Gotico:

CORO DELLA CASA DEL FANCIULLO

SCUOLA CALVINO

MERCANTI DI QUALITA’ – Pubblico Passeggio

Bancarelle presenti per l’intera giornata.

Videomapping Palazzo Vescovile

MERCOLEDì 22 DICEMBRE

NATALE… IN MUSICA E PAROLE – TEATRO GIOCO VITA

ore 10 – Teatro Municipale

“Salt’in Banco” rassegna di teatro scuola _ Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri

Conservatorio Nicolini | Teatro Gioco Vita

per le scuole primarie e secondarie di 1° grado

VENERDÌ 24 DICEMBRE

EVENTO DI CHIUSURA

Diretta Radio Sound con Kris – ORE 17.30 – 21.00

DOMENICA 26 DICEMBRE:

BABBO NATALE VIENE IN CARROZZA – Palazzo Farnese

Ore 15.30 e 16 – durata 1 ora e mezza

Un’avvincente caccia al tesoro tra le carrozze alla ricerca del naso luminoso della renna Rudolph, senza il quale non potrà illuminare il sentiero per la slitta di Babbo Natale

Coro Vallongina – Museo Kronos

Esibizione corale

VENERDI’ 31 DICEMBRE

CONCERTO DI CAPODANNO – TEATRO MUNICIPALE

venerdì 31 dicembre 2021ore 18

musiche Gioachino Rossini

Giuseppe Verdi

Johann Strauss

SABATO 1 GENNAIO:

IL BASSORILIEVO DEI RE MAGI – Palazzo Farnese

Ore 15.30 e 16 – durata 1 ora e mezza

Facendoci ispirare dall’Adorazione dei Magi esposta nei musei, impariamo l’antica tecnica del bassorilievo utilizzando la creta.

GIOVEDì 6 GENNAIO:

MAGICI MAGI – Palazzo Farnese

Ore 15 e 16.30 – durata 1 ora

L’agenzia di viaggi MagiciMagi vi offre un viaggio speciale in compagnia dei Re Magi: buffi, pasticcioni, smemorati, combina guai ma sempre…MAGICI!

TUTTI I GIORNI DALL’1 AL 24 DICEMBRE: CALENDARIO DELL’AVVENTO PALAZZO VESCOVILE PIAZZA DUOMO

VIDEPROIEZIONI PIAZZA DUOMO