Strada Malpaga, auto si scontra con un camion: ferita la guidatrice

Violento incidente attorno alle 11.30 di questa mattina all’incrocio tra strada Malpaga e via Piacenza, all’imbocco della zona artigianale tra i comuni di Rottofreno e Calendasco.

Per cause al vaglio dei carabinieri di San Nicolò, una vettura si è scontrata con un camion. Nell’impatto, il muso dell’auto è andato completamente distrutto. La donna al volante è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale dai mezzi del 118 e della Croce Rossa.

Illeso l’autista del mezzo pesante.

