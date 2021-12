Un caso di Covid, chiusa per due giorni la scuola elementare di Niviano

La scuola elementare di Niviano è stata chiusa per due giorni a causa di un caso di Covid. A essere risultato positivo un alunno, le cui maestre, però, insegnano anche in altre classi della struttura. Quindi, in attesa dei tamponi a cui sono stati sottoposti tutti gli studenti e il personale, l’unica soluzione per evitare la diffusione del virus è stata lo stop fino a lunedì delle lezioni in presenza e l’attivazione della didattica a distanza.

L’Ausl ha avviato il protocollo, entro 48 ore saranno noti gli esiti, quanto mai attesi perché anche altri bambini avevano iniziato a manifestare qualche sintomo. Una volta noti, si potrà organizzare la ripresa, che passerà ovviamente da una preventiva sanificazione di tutti i locali.

In totale, sono a casa circa cento bambini e una decina di insegnanti.

