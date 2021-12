Ex Pertite, fissato l’incontro con il Ministero. Sindaco: “Partita complessa”

“E’ una partita molto complessa e difficile, ma noi la portiamo avanti senza arrenderci. Così il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri oggi, 3 dicembre, durante l’incontro che ha convocato presso il comune per fare il punto sull’ex Pertite insieme ai parlamentari piacentini e agli ambientalisti. Affiancata dall’assessore all’urbanistica Erika Opizzi, il primo cittadino ha spiegato di aver più volte sollecitato il Ministero della Difesa, ma al momento non sono arrivate certezze e risposte concrete, nemmeno sulla richiesta di 40mila metri quadrati di terreno non interessato dalla bonifica che potrebbe intanto rappresentare un inizio. Durante l’incontro si è collegato telefonicamente il Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa, Giorgio Vezzosi, il quale ha garantito un confronto con il sindaco Barbieri già la prossima settimana.



In sala erano presenti l’On Tommaso Foti, il senatore Pietro Pisani, la presidente del Comitato Parco della Pertite Maria Pia Romano e Marco Natali di Legambiente. Collegata da Roma anche l’On. Paola De Micheli.

