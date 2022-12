Soresi: “Anomalie giuridiche nell’organizzazione del Natale”. Dibattito su Asp

Presunte “anomalie giuridico-amministrative legate all’organizzazione della rassegna natalizia in centro storico da parte del Comune di Piacenza”. È ciò che ha dichiarato oggi – nell’aula di palazzo Mercanti – l’esponente di minoranza Sara Soresi (Fratelli d’Italia), ricordando che “l’ente pubblico ha l’obbligo di controllare e garantire la regolarità degli atti” e riservandosi la possibilità di presentare un esposto in Procura in merito a “divergenze nello svolgimento dell’incarico”. Così Soresi ha fatto riferimento alla procedura di affidamento dell’animazione natalizia in piazza Cavalli a una ditta di Carpi (Modena), la Diadema Eventi, con base d’asta di 45.100 euro (iva esclusa). Nelle scorse settimane l’azienda emiliana aveva ottenuto l’incarico con un preventivo di 44.300 euro, prevalendo sull’altra proposta in campo (45mila euro) a firma dell’agenzia piacentina Mood. Anche la società Blacklemon aveva presentato una manifestazione d’interesse, salvo poi interrompere l’iter di partecipazione alla gara. In risposta a Soresi, il sindaco Katia Tarasconi ha chiesto di “fornire maggiori elementi” per procedere alle eventuali verifiche.

RISANAMENTO DI ASP – Il consiglio, inoltre, ha dato il via libera al riconoscimento di un ulteriore debito fuori bilancio per risanare la perdita registrata da Asp (l’Azienda dei servizi alla persona controllata dal Comune) nel 2021, così da raggiungere l’accantonamento complessivo di circa 800mila euro necessario a mantenere i conti in ordine. “La priorità resta quella di garantire la qualità dei servizi – ha rimarcato il vicesindaco Marco Perini – con un’attenzione alle famiglie coinvolte. Anche per questo il sindaco ha scelto di nominare un nuovo amministratore, il commercialista Andrea Chiozza, con competenze economiche ma anche una forte sensibilità al mondo sociale. La nostra giunta è orientata al mantenimento dell’Asp, ma occorre una prospettiva concreta per migliorare la situazione finanziaria”. L’ex sindaco Patrizia Barbieri, leader dell’opposizione di centrodestra, ha espresso la “necessità di sensibilizzare la Regione sull’incremento indispensabile e necessario del proprio impegno economico nel sostegno alle rette dell’Asp, così come a favore dell’hospice”. Secondo l’ex assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati (civica Barbieri-Liberi), invece, “bisogna sensibilizzare le istituzioni regionali e nazionali sull’eccessivo costo dell’imposta Irap a carico dell’Asp”.