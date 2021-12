Furto alla materna Rodari: Confapi dona i fondi per riacquistare i tablet rubati

È una catena di solidarietà quella costruita attorno alla scuola materna Rodari di via Carella, colpita nelle scorse settimane da un furto. A sparire erano stati tre tablet, un pc portatile e circa 90 euro di risparmi, senza dimenticare lo stato di devastazione in cui era stata lasciata la scuola.

Grazie a Confapi Industria Piacenza e Confapi Industria Emilia Romagna però la materna ha potuto riacquistare i tre tablet: “Siamo venuti a sapere dell’odioso furto subito dalla scuola – spiegano i presidenti provinciale e regionale Giacomo Ponginibbi e Cristian Camisa – e allora abbiamo cercato di capire come aiutare: alla fine abbiamo deciso di donare alla scuola il valore corrispondente ai tre tablet rubati. È un aiuto piccolo, ma Confapi è da sempre vicina a tutto il territorio: alle sue aziende certamente, ma anche ai cittadini, alle scuole, alle realtà che lo compongono insomma”.

Soddisfatta anche la direttrice didattica Simona Favari: “Si tratta di un gesto importante – spiega – e per il quale a nome di tutta la scuola ringrazio Confapi Industria Piacenza ed Emilia Romagna. La scuola è un bene comune ed è molto apprezzabile che le realtà produttive del territorio intervengano in prima persona e volontariamente per bilanciare il furto subìto: è molto confortante, davvero”.

Il furto, scoperto alla mattina da una bidella della scuola, aveva colpito molti cittadini anche per lo stato in cui la materna era stata lasciata dai ladri: armadietti aperti, oggetti buttati a terra, persino una porta rotta e sfondata, quella dell’ingresso in via Carella. Così il Comitato genitori aveva lanciato una raccolta fondi ideata da Maria Rita Pronti con l’obiettivo di radunare una cifra per riacquistare materiali e strumenti che permettano ai bambini di imparare giocando, creando e costruendo.