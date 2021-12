Ladri-vandali alla scuola De Amicis, distrutti alcuni banchi e rubato un tablet

Ladri ed anche vandali hanno compiuto un incursione alla scuola elementare Edmondo De Amicis distruggendo un paio di banchi di scuola e rubando un tablet. Alla fine soddisfatti dell’impresa i malfattori sono fuggiti dileguandosi. E’ accaduto un paio di giorni fa. Il personale scolastico preso atto di quanto avvenuto non ha potuto far altro che telefonare al 113. Da primi accertamenti pare che gli intrusi per compiere la loro “impresa” si siano serviti di una finestra attraverso la quale sono entrati nella scuola.

