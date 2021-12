Guasto all’ex Arsenale, centro vaccinale al gelo. “In via di sistemazione”

Nell’hub per adulti dell’ex Arsenale si è verificato nei giorni scorsi un inconveniente all’impianto di riscaldamento. La gente in attesa di effettuare la vaccinazione si è ritrovata al gelo, situazione tutt’altro che gradevole dovendo anche attendere i tempi canonici post-vaccinazione. Il problema si è verificato a causa di un guasto al compressore delle pompe di calore, che ieri era però in via di sistemazione. Il potenziamento dei generatori di aria calda dovrebbe garantire il ritorno ad un riscaldamento normale in tempi brevi, a detta dell’Ausl.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà