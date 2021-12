Paolo Brega nuovo presidente di Anpi Castel San Giovanni e Sarmato

L’Anpi di Castel San Giovanni e Sarmato ha un nuovo presidente. Paolo Brega subentra a Giuseppe Gandini. Il neo presidente si occupa da molti anni di storia della Resistenza locale. Ha curato la riedizione del volume Caduti della Resistenza castellana e con Luca Cattanei la cronologia Castel San Giovanni 1945. Tra le iniziative l’Anpi di Castello e Sarmato ha in programma un evento per celebrare i 35 anni dalla realizzazione del monumento alla Resistenza di via Fratelli Bandiera. “Inoltre – dice Brega – ci impegniamo nella cura dei cippi e delle lapidi locali che ricordano i caduti della Resistenza a cui dedicheremo anche un video”

