Cadeo accoglie i neonati: “bebè bag” per le famiglie con omaggi e sconti

Attraverso l’iniziativa “Benvenati” il sindaco di Cadeo Marica Toma ha ospitato in municipio i bimbi nati nel 2020. “Per tre sabati consecutivi abbiamo dato appuntamento ai neogenitori: i piccoli sono stati accolti in sala consiliare divisi in tre gruppi a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. A tutte le famiglie invitate è stata consegnata una bebè bag di benvenuto – aggiunge Toma – che raccoglie omaggi, sconti e promozioni commerciali”.

L’iniziativa si è avvalsa della collaborazione di associazioni ed esercizi commerciali del territorio. A favore delle famiglie non solo una mattina di festa e la tradizionale foto ricordo ma anche concreti aiuti economici. “Oltre all’assegno di maternità Inps erogato per le madri disoccupate, a Cadeo è possibile richiedere il voucher per accedere ai servizi educativi di prima infanzia e quello dei centri estivi – conclude il sindaco – senza scordare l’assegno per nuclei familiari con almeno tre figli e il bando utenze domestiche”.