Il dono alla comunità del circolo ricreativo: nuovo televisore dal Gs Cadeo Calcio

Una comunità è tale se chi ne fa parte si sostiene a vicenda.

Il gruppo sportivo Cadeo Calcio lo dimostra donando un televisore da 53 pollici al circolo ricreativo ‘Tappa 37’.

L’ampio spazio, con servizio bar, collocato in via Kennedy a Roveleto, davanti alla Piazzetta del pellegrino, è gestito dalla Società Cooperativa Cefal Emilia Romagna, in partenariato con l’associazione di promozione sociale Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl).

Carlo Genesi, presidente del Gs Cadeo Calcio, ha consegnato il regalo a servizio degli utenti che frequentano il locale aggregativo, alla presenza della sindaca Marica Toma e di chi quotidianamente presidia il luogo, Solange Viracocha.

Il circolo è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18, con possibilità di aperture straordinarie su prenotazione, anche per chi volesse organizzare feste di compleanno.