Covid, contagi in crescita del 17,8%: 337 nuovi casi in sette giorni. Ma ricoveri in calo

Continuano a crescere i contagi da Covid nel Piacentino. Nell’ultima settimana i nuovi casi – 337 in totale – hanno registrato un aumento del 17,8 per cento, rispetto ai 286 dei sette giorni precedenti. E’ quanto emerge dal report diffuso dall’Ausl per il periodo dal 29 novembre al 5 dicembre. In ospedale, però, i ricoveri risultano in diminuzione: -18,4 per cento. “In pronto soccorso non ci sono situazioni preoccupanti, a riconferma – sostiene il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini – dell’importanza del vaccino per limitare gli effetti gravi dell’infezione”.

REPORT COMPLETO

QUARANTENE – Forte incremento sul fronte delle quarantene da Covid, passate da 1.386 dal 22 al 28 novembre a 1.517 dal 29 novembre al 5 dicembre.



USCA – L’impegno delle Usca, le squadre sanitarie a domicilio per i pazienti Covid, è sempre più pressante: 361 interventi la scorsa settimana (in media 50 al giorno), in evidente crescita rispetto ai 323 dei sette giorni precedenti. E un mese fa erano 221. “E’ importante segnalare la malattia tempestivamente – sottolinea Pedrazzini – per permettere alle Usca di intervenire sulla malattia precoce anche con gli anticorpi monoclonali”.