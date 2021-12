Insediamento a Gossolengo, il comitato: “Il Comune ha violato la legge regionale”

“Gravi e palesi violazioni delle leggi urbanistiche relativamente al piano attuativo della nuova espansione sulla strada Regina: vedremo se il sindaco terrà davvero conto delle nostre osservazioni”. Lo sostiene il Comitato Regina, che si batte contro il maxi-insediamento produttivo-logistico che dovrebbe sorgere su un’area di circa 150mila metri quadrati a Gossolengo.

In che modo il Comune avrebbe violato la legge regionale? “Nella legge si dice chiaramente che si deve procedere mediante accordi operativi che prevedono contenuti chiari, con una affidabilità economico-finanziaria di ciò che si propone al fine di un sereno giudizio pubblico – spiegano dal comitato -. Invece si è proceduto con un anomalo stralcio di Piano Operativo Comunale che elude la normativa. Si è violata di nuovo la legge regionale contro il consumo di suolo, secondo la quale occorre prima considerare ragionevoli alternative all’insediamento, come gli esistenti capannoni sfitti nelle aree artigianali, a tutela dell’interesse pubblico. È stato poi violato il Psc, nel quale si parla della possibilità di insediamenti artigianali, commerciali e di servizi ma non certo di logistica. Proprio rispetto alla logistica, si va anche contro al piano provinciale che individua aree precise per questa attività: non certo a Gossolengo, privo di infrastrutture che possano reggere questo impatto”.

