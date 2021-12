A Coli 40 iscritti al corso per aggiornare il patentino per guidare il trattore

A Coli sono stati quaranta gli iscritti al corso per aggiornare il patentino per guidare il trattore. Tra loro tanti giovani, donne e due stranieri.

“Il corso per avere o aggiornare il patentino per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali, organizzato da Ce Sicurezza, in collaborazione col Comune di Coli, ha avuto effettivamente un risultato superiore alle aspettative”, spiega il vicesindaco Ester Pugni. Ai giovani del territorio, dai 18 anni fino ai 22, il corso è stato offerto dall’amministrazione comunale.