Elezioni provinciali, lista “Barbieri presidente” ottiene la maggioranza. I risultati

Si sono concluse le operazioni di spoglio al termine della giornata di voto per l’elezione del nuovo consiglio provinciale. Sette i seggi conquistati dalla lista “Barbieri presidente”, tre per “Provincia di Piacenza-Piacenza Unita”.

Questa la composizione:

− Lista 1 “PER BARBIERI PRESIDENTE” (7 seggi):

• ALBERTINI FRANCO

• MORGANTI MASSIMILIANO

• MALOBERTI GIAMPAOLO

• BONINI FEDERICO

• GALVANI PAOLA

• MONTELEONE GIULIA

• PIAZZA ARMANDO

− Lista 2 “PROVINCIA DI PIACENZA-PIACENZA UNITA”:

• CALZA PATRIZIA

• FERRARI CLAUDIA

• ALBASI LODOVICO

Queste nel dettaglio le risultanze sulla base dei valori ponderati assegnati ai singoli voti espressi dagli amministratori locali.



Notizia delle 20

Si è chiusa la possibilità di voto per l’elezione del nuovo consiglio provinciale. Questi i dati relativi all’affluenza che è stata pari al 74,74% (435 votanti). Le percentuali di affluenza per fascia demografica:

Fascia A – Azzurra: 61,41%

Fascia B – Arancio: 84,38%

Fascia C – Grigia: 83,72 %

Fascia D – Rossa: 76,47 %

Fascia F – Viola: 96,97%

NOTIZIA DELLE 12

Oggi, 18 dicembre, sono in corso le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Piacenza che si stanno svolgendo da questa mattina e proseguiranno fino a stasera alle ore 20.00, nel seggio costituito presso l’ISII “G. Marconi”.

A esprimere la preferenza saranno i 580 amministratori dei 46 Comuni, il cui voto peserà di più o di meno a seconda della popolazione di ciascuno. Tra i votanti stamattina anche la presidente della provincia Patrizia Barbieri, eletta nel 2018, che resterà invece ancora in carica fino al 2022. Alle 12 l’affluenza è stata del 33,16%, alle 16 del 57,79%, alle 19 è stata del 69,95%.

I dieci consiglieri che saranno eletti presteranno servizio, come la presidente, a titolo gratuito, come chiunque sia entrato nella sala consiliare dalla riforma Del Rio in poi.