Sicurezza anti Covid, le elezioni provinciali si svolgeranno all’Isi Marconi

Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Piacenza si svolgeranno sabato 18 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nel seggio che sarà costituito presso l’ISII “G. Marconi” piano terra, edificio “E”, con accesso in via Nasolini.

Il cambiamento della sede del seggio (che non sarà, quindi, presso il palazzo dell’Ente di Corso Garibaldi) è stato ufficializzato oggi con il Decreto Presidenziale n. 25 del 13/12/2021: è stato deciso sia per la necessità di adottare misure necessarie al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia per agevolare il raggiungimento della sede delle operazioni di voto da parte degli elettori.

Ad eleggere i 10 rappresentanti nel consiglio provinciale di Piacenza sono chiamati, in tutto, 581 amministratori locali: 46 Sindaci e 535 consiglieri comunali.