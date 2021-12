Il Long Covid e lo stress da pandemia: stasera a “Star bene” su Telelibertà

È l’ultima puntata prima del Natale. Parliamo di “Star bene. I giovedì della medicina”, in onda stasera, 23 dicembre, alle 21 su Telelibertà: la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti, affronterà il tema dello stress causato dalla pandemia. Foletti parla di “un’onda lunga”: “Questa emergenza protratta nel tempo – spiega – ha sconvolto le nostre vite e il mondo che conoscevamo e noi esseri sociali siamo stati condannati, anche per un lungo periodo, a rinunciare a questa socialità, ad avere paura “dell’altro”. La nostra casa ha rappresentato un guscio di protezione verso tutto quello che c’era all’esterno: ma è stata anche una gabbia, soprattutto per i bambini e gli adolescenti”.

Diversi sono gli studi che dimostrano come questa pandemia abbia lasciato degli strascichi a livello psicologico con ansia, paura e livelli alti di stress: a parlarne in trasmissione saranno la psicoterapeuta Elena Nazzari e il primario della terapia intensiva respiratoria dell’ospedale di Piacenza Cosimo Franco.