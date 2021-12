Incidente nella mattinata della vigilia di Natale a Tuna di Gazzola. Un 45enne in sella a una bici è caduto e ha battuto la testa. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica Val Nure e del 118 di Piacenza che hanno condotto il ferito in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

