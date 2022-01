Sfonda la porta di casa di una anziana e colpisce gli agenti: arrestato nella notte

E’ stato arrestato nella notte un uomo che dopo aver tentato di penetrare in alcuni appartamenti di un condominio di via IV Novembre, è riuscito a sfondare la porta e ad entrare nell’abitazione di una anziana signora di 85 anni. La donna, spaventata, è riuscita a fuggire e a chiamare il 113. Il trambusto ha anche richiamato i vicini di casa che sono accorsi per capire cosa stesse succedendo. All’arrivo degli agenti l’uomo, un giovane africano, gli si è scagliato contro colpendoli con pugni. A fatica sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo. E’ stato quindi portato in questura e successivamente alle Novate. Un agente è rimasto ferito.

