Iscrizioni all’anno scolastico solo online e con Spid. Supporto dal Comune

Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni sui termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023. Per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado statali, le domande di iscrizione si potranno effettuare solo online, dalle ore 8 di mercoledì 4 gennaio alle ore 20 di venerdì 28 gennaio. Alle famiglie è richiesto l’accesso al servizio sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ tramite identità digitale Spid. Per la scuola dell’infanzia invece le iscrizioni prevedono ancora la modalità cartacea, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla nota ministeriale n. 29452 del 30 novembre 2021.

Alla luce delle suddette novità, si segnala che – per chi ne fosse ancora sprovvisto – è possibile ottenere Spid (con LepidaID come identity provider) in Comune, previa registrazione on line, fissando un appuntamento al Quic in viale Beverora (tel: 0523 492492, email: [email protected]), presso gli uffici dell’Informasociale di via Taverna 39 (tel: 0523 492731, email: [email protected]) o di via XXIV Maggio 28 (tel: 0523 492022, email: [email protected]) e dello Sportello InformaFamiglie&Bambini con sede presso il Centro Civico Farnesiana – Galleria del Sole 53 (tel: 0523 492380, email: [email protected]), come pure presso il Laboratorio aperto nella ex chiesa del Carmine, oppure rivolgendosi a uno degli identity provider elencati sul sito https://www.spid.gov.it/.

Maggiori informazioni su come ottenere Spid in Comune sono disponibili sulla pagina www.comune.piacenza.it/spid o telefonando al Quic al numero 0523 492492.