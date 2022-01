Si appoggia al parapetto e cade nel ruscello, 62enne ferito a Montereggio di Farini

Cade da un ponticello in località Montereggio di Farini. E’ quanto successo oggi, 8 gennaio, in alta Val Nure. Il soccorso alpino e l’eliambulanza del 118 sono intervenuti sul posto. L’uomo – residente del paese, classe 1959 – era appoggiato al parapetto, quando all’improvviso è precipitato per circa quattro metri, forse a causa di un cedimento. Gli operatori lo hanno recuperato nel ruscello sottostante e trasportato in volo all’ospedale di Parma. Il ferito riporta un trauma cranico e le sue condizioni sono stabili. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l’automedica di Farini e la Pubblica Assitenza di Ferriere.

