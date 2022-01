Ancora sul mercato l’ex caserma Dal Verme. Base d’asta ridotta di 400mila euro

Torna sul mercato l’ex caserma Jacopo Dal Verme. il fabbricato, situato in città tra tra via Benedettine e via Trebbiola, è di proprietà dell’Agenzia del demanio, che – in questi giorni – ha pubblicato l’avviso d’alienazione prevedendo la base d’asta di un milione e 144mila euro.

L’importo è ridotto di oltre 400mila euro rispetto al milione e 570mila del tentativo di vendita andato deserto nel 2019. La stessa sorte riscontrata al bando di concessione dell’anno prima che replicava la procedura, datata 2016, a sua volta fallita.