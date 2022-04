Ex caserma Dal Verme, quarto flop. Nessuna offerta al bando del Demanio

Quant’è dura vendere una caserma. Con la Dal Verme di via Benedettine lo Stato è la quarta volta che ci prova. Invano. Anche l’ultimo tentativo è fallito. La messa all’asta di inizio 2022 è andata deserta, nessuno si è fatto avanti per candidarsi all’acquisto dei 4mila metri quadrati tra via Benedettine e via Trebbiola, 2.200 dei quali del fabbricato principale. A invogliare il mercato non è bastato, evidentemente, lo sconto di quasi mezzo milione sulla base d’asta del precedente tentativo risalente al 2019: da un milione e 570mila euro si è scesi a un milione e 144mila euro. Prima ancora l’Agenzia del Demanio, cioè lo Stato, ci aveva provato due volte – nel 2016 e nel 2018 -, non erano però vendite all’asta, ma bandi di concessione-valorizzazione.

