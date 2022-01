Lotta alla pandemia, le ultime novità questa sera a “Nel Mirino” su Telelibertà

Nello studio virtuale di “Nel mirino” si torna a parlare di pandemia. La nuova puntata settimanale del programma di attualità di Telelibertà, come sempre ideato e condotto dal direttore Nicoletta Bracchi, dopo il focus di venerdì scorso torna anche questo 14 gennaio come sempre alle 21 – sul digitale terrestre e in streaming sul nostro sito – sul tema medesimo, perché la situazione è talmente impattante nella vita di tutti i giorni, talmente fluida, imprevedibile e in costante evoluzione, da meritare una “istantanea” approfondita e aggiornata. Si farà riferimento alle nuove strategie gestionali che puntano alla auto responsabilizzazione e alla semplificazione anche per alleggerire la pressione sul sistema sanitario sovraccarico. E un attenzione particolare verso il fronte ospedaliero, accessi al Pronto Soccorso e tipologie di ricoveri, anche alla luce delle indicazioni arrivate dalla Regione sulla necessità di rivedere i parametri di classificazione dei degenti.

A tracciare un quadro della situazione, dei nuovi scenari che stiamo vivendo e di quelli che vanno delineandosi, gli spettatori ritroveranno in collegamento Marco Delledonne, direttore del dipartimento di Sanità Pubblica della Ausl di Piacenza; Andrea Magnacavallo, direttore del dipartimento Emergenza Urgenza; Massimo Nolli, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione.