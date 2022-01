L’associazione HMR al castello di Rivalta: “Alla scoperta dei suoi misteri”

HMR, History and Mistery Research è un’associazione nata a Piacenza con l’obiettivo di promuovere il proprio territorio sarà al castello di Rivalta sabato prossimo, 22 gennaio, per una spedizione dalla doppia anima. L’associazione racconta la storia, l’arte, l’architettura dei luoghi che visita, ma in particolare volge la propria attenzione al folklore, alle leggende, a tutto ciò che di misterioso vive in luoghi antichi come questo. Parlando di Rivalta non può che venire in mente, per esempio, la drammatica vicenda di Giuseppe, il cuoco che intorno al 1780 preparava leccornie e piatti pregiati per il marchese Giuseppe Landi. Cuoco che però sarebbe stato ucciso da un collega al quale, di fatto, aveva rubato la moglie. Secondo la leggenda, lo spirito del cuoco si aggirerebbe ancora tra le stanze del castello.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SUL QUOTIDIANO LIBERTA’