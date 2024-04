Chiara Ferragni circondata da mamma e sorelle per una domenica di relax a Rivalta

Prosegue nel silenzio la vita della nota influencer Chiara Ferragni la quale, da quando è stata investita dalle polemiche del caso-pandoro e le voci sull’allontanamento con il marito Federico Lucia, in arte Fedez, non aggiorna più i suoi seguitissimi social. Ma è mamma Marina Di Guardo, ad alimentare la curiosità dei follower, pubblicando una galleria fotografica sul proprio profilo Instagram, contenente il resoconto domenicale: una giornata trascorsa all’insegna del relax a Rivalta, con la famiglia al completo – o quasi.

Avvistate mamma Di Guardo circondata dalle tre figlie Francesca, Chiara e Valentina Ferragni, dal figlio di Francesca, e i tre cani delle giovani celebrities, Paloma, Gabriella e Pablo. Grande assenza invece quella dei figli “Ferragnez”, che probabilmente hanno trascorso la giornata con papà Fedez.

Se Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara, anch’essa con numeri da capogiro nel seguito sui social, aveva postato ieri storie nel borgo piacentino di Rivalta per una gita domenicale con il figlio, banchettando al ristorante “Il Falco”, è mamma Di Guardo a smentire il tag del pranzo, geolocalizzandosi a “La Rocchetta”. Una scelta finalizzata probabilmente a tutelare la privacy della figlia maggiore, preda preferita dei paparazzi in questo periodo per lei difficile.

Una dolce nota è stata la “quota canina“, protagonista della domenica piacentina delle Ferragni. Nello specifico, a far parlare – ma anche sorridere – è stato l’avvistamento nella chiesa di San Martino di Gabriella, il Weimaraner dagli occhi color ghiaccio di Francesca. Nessun problema, tranquillizza il parroco in un audio, precisando che in chiesa tutti sono ammessi, in quanto siamo tutte creature del Signore.