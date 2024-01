Ferragni (senza Fedez) cerca tregua dai riflettori a Rivalta. Gli anolini e la famiglia

Chiara Ferragni cerca pace e tregua dai riflettori a Rivalta, il paese del comune di Gazzola dove si sposarono i genitori e dove si è sposata anche la sorella Francesca, a settembre, quando l’impero “Ferragnez” sembrava inscalfibile.

Se l’influencer è decisamente una habitué del borgo (complice anche l’amicizia con Caterina Zanardi Landi), questa volta sul suo pranzo alla locanda del Falco va messo l’evidenziatore: si tratta infatti di una delle ormai limitatissime uscite fuori dalle mura domestiche e da Milano (si era concessa anche un paio di giorni a Courmayeur) della capostipite degli influencer d’Italia dopo l’apertura dell’indagine della Procura di Milano per truffa aggravata a seguito del “caso Balocco”.

Ferragni aveva trascorso anche il Capodanno a casa, e ha ridotto pure l’attività social – sua linfa imprenditoriale – limitandola alle immagini in famiglia e a qualche abito o make up della sua linea milionaria: ora un cuore postato su una foto del viale che porta alla chiesa di San Martino, alcuni abbracci al nipotino Edoardo (che mangia pisarei), anolini piacentini fumanti e lo scatto di gruppo con mamma Marina Di Guardo, sorella, cognato, amici storici.

Un quadretto di domenica apparentemente serena nel Piacentino con borsa fucsia di Chanel e pantaloni larghi pink in tinta, senza rimando ovviamente al “Pink Christmas” al centro delle indagini. Fan rispettosi, nessuna invadenza e foto di rito postate solo al rientro a casa a Milano, per evitare incursioni di giornalisti o “invasori” della legittima ricerca di quiete. “Vi leggo sempre e vi ringrazio”, l’unico commento della Ferragni, sempre da Instagram.

E infine no: se ve lo state chiedendo, di Fedez, il marito con cui tirerebbe brutta aria, ancora nessuna traccia. Ma in serata è lui, il cantante Federico Lucia, a diffondere uno scatto di tutta la famiglia abbracciata nel lettone: Chiara, bimbi, e anche qui l’immancabile cuore a mettere a tacere (forse, e per ora) le voci.