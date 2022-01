Evade dai domiciliari ma la polizia lo pizzica sulla Caorsana: condannato

Marocchino trentenne evade dagli arresti domiciliari. Arrestato dalla polizia, davanti al giudice si è giustificato dicendo che si era allontanato da casa per un colloquio di lavoro. La polizia però lo aveva scovato nel quartiere a luci rosse della Caorsana in compagnia di una prostituta. Oggi giovedì il marocchino ha così patteggiato otto mesi di pena per l’accusa di evasione. Al termine dell’udienza l’uomo è stato riaccompagnato nella sua abitazione su disposizione del giudice che per lui ha ripristinato gli arresti domiciliari.

