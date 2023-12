Evade più volte dagli arresti domiciliari, 23enne trasferito in carcere alle Novate

In regime di arresti domiciliari per aver commesso un furto all’interno di un’abitazione, è stato arrestato per le continue evasioni. È accaduto ieri pomeriggio quando la squadra mobile della Questura di Piacenza ha tratto in arresto un 23enne che stava espiando in regime di arresti domiciliari un residuo di pena per furto in abitazione con scadenza ad aprile 2025, per fatti commessi in città.

Il beneficio degli arresti domiciliari è stato revocato a seguito di plurime evasioni. Alla luce di tali gravi violazioni infatti, l’Autorità giudiziaria ha revocato il beneficio in essere, disponendo che il ragazzo venisse incarcerato. Il soggetto è stato quindi portato alle Novate.