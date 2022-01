Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Peli, frazione di Coli in Val Trebbia. Nel sinistro sono state coinvolte due moto e un’auto. Una donna è stata condotta in ospedale a Bobbio per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa.

