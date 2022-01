Vendeva hashish e marijuana dalla finestra dell’abitazione in cui stava scontando gli arresti domiciliari. Si tratta di un ventenne che era stato arrestato con la banda dei Babbi Natale specializzata in furti sulle auto e negli appartamenti. Il giovane è stato condannato a sei mesi di pena e accompagnato in carcere.

