Furto in San Savino, don Lukoki si imbatte nel ladro che tenta di entrare in canonica

“Hanno cercato di scassinare l’ingresso della canonica, io ero in casa, sono sceso per veder cosa stesse accadendo e mi sono imbattuto in un uomo con il volto coperto da una mascherina anticovid che è fuggito di corsa”. E’ il racconto di don Alphonse Lukoki, parroco della chiesa di San Savino. I ladri l’altro giorno, dopo essere entrati in chiesa, hanno scassinato la cassetta delle offerte per il presepe.

“Era stata rinforzata da un fabbro e nonostante tutto sono riusciti a scassinarla ugualmente” ci ha riferito Enrico Fumi che si occupa del presepe allestito presso San Savino.

“Nella cassetta delle offerte vi erano pochi euro – spiega il sacrestano Mario Marino -, sono riusciti ad avere ragione della chiusura rinforzata usando probabilmente un grosso cacciavite e altri attrezzi; poi hanno tentato di scassinare anche una seconda cassetta delle offerte ma non vi sono riusciti. Certamente è maggiore il danno che ci hanno arrecato che non quello che hanno portato via”.

“Purtroppo i furti alle cassette delle offerte sono frequenti, non è certo il primo che subiamo” spiega don Alphonse “la polizia e i carabinieri potrebbero effettuare qualche servizio di controllo in più in via Alberoni, soprattutto durante il periodo delle festività dove questo tipo di furti sembra aumentare”.