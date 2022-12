Raffica di furti in centro: 20enne arrestato e rimesso in libertà

Arrestato nella notte e rimesso in libertà nel pomeriggio successivo il 20enne accusato di aver commesso alcuni furti in locali del centro a Piacenza e in farmacia nella notte tra mercoledì 30 novembre e giovedì primo dicembre. La polizia lo aveva arrestato in via Maddalena a Piacenza intorno a mezzanotte mentre si nascondeva in un cassonetto dei rifiuti. L’uomo di origini marocchine ha dichiarato di essere minorenne ma sottoposto ad esami è risultato invece maggiorenne. Ha poi dato in escandescenze in questura ed è stato portato in ospedale. L’uomo non aveva documenti, risulta clandestino senza fissa dimora. Il giudice ha nel pomeriggio convalidato l’arresto e rimesso in libertà con obbligo di firma.

