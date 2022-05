Ladri in uno studio dentistico, spariti strumenti per migliaia di euro

Ladri nella notte in uno studio dentistico di via Calciati a Piacenza. I malviventi hanno trafugato preziose attrezzature per un valore che secondo una prima stima ammonta a diverse decine di migliaia di euro. Da quanto si è appreso pare che i ladri siano riusciti a forzare una finestra al primo piano dello studio dentistico e una volta all’interno abbiano scelto le strumentazioni di lavoro più preziose. Ieri mattina i dipendenti dello studio quando si sono resi conto della razzia dei ladri hanno subito telefonato al 113.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà