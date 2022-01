Un uomo è rimasto leggermente ferito dopo che, in serata, l’auto che guidava si è ribaltata su un fianco, finendo la propria corsa contro la recinzione di una palazzina in via Cesare Battisti, a Castel San Giovanni.

Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, mentre la dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri.

