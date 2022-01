Domani a Piacenza Expo: open day vaccinale per i ragazzi dai 5 ai 19 anni

Continua la campagna vaccinale in Emilia-Romagna. Domani, in tutta la regione, si terrà il secondo appuntamento con gli open day promossi dall’ente e riservati a bambini e ragazzi nella fascia d’età che va dai 5 ai 19 anni. Dalla mattina alla sera di domani, quindi, i più giovani potranno ricevere la somministrazione del vaccino. Naturalmente, alla presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci.

Centro vaccinale a Piacenza Expo

Nella nostra città, l’open day si terrà a Piacenza Expo. L’Ausl ha organizzato la giornata prevedendo l’ingresso libero dei bambini dai 5 agli 11 anni nell’arco d’orario che va dalle 7.30 alle 13.30. Al pomeriggio, invece, sarà la volta della fascia d’età dai 12 ai 19 anni. Anche a questo appuntamento, per venire incontro alle richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte dei genitori, l’equipe vaccinale sarà affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda.

La popolazione in età scolastica

Complessivamente in Emilia-Romagna, nella popolazione in età scolastica, sono 351.863 le persone ad avere ricevuto (alle 15.00 del 28 gennaio almeno una dose di vaccino) pari al 58,1% della platea. Nel dettaglio, si tratta di 287.255 persone per la fascia dai 12 ai 19 anni, per i quali le prenotazioni si sono aperte a giugno, pari al 87,7% della platea; 64.608 tra i più giovani (fascia dai 5 agli 11 anni, che ha visto le somministrazioni iniziare il 16 dicembre) pari al 23,3% della platea. Il 94% della popolazione emiliano-romagnola con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose, mentre il 91,9% ha completato il ciclo vaccinale; le terze dosi sono più di due milioni e 265 mila.