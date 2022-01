Pantheon e giocattoli da collezione: oltre seimila visitatori a Piacenza Expo

C’è chi per una puffetta in plastica alta una manciata di centimetri è disposto a pagare oltre cento euro. È la febbre dei collezionisti che, arrivando anche da molto lontano, hanno potuto togliersi tanti sfizi visitando la mostra mercato del giocattolo antico, allestita a Piacenza Expo.

Bambole di porcellana e in panno Lenci, automi in latta, trenini e macchinine, soldatini e album delle figurine; e poi l’immancabile Lego e la frequentatissima area del subbuteo.

“Siamo molto contenti del risultato di questa iniziativa – commenta l’organizzatore Antonello Caruso – oltre mille visitatori e una cinquantina gli stand coinvolti. Il prossimo 27 marzo porteremo lo stesso format a Borgo Faxhall”.

SUCCESSO PER PANTHEON

Passa agli archivi con un segno positivo l’edizione 2022 di Pantheon, storica fiera nazionale di collezionismo, numismatica e filatelia, andata in scena in questo fine settima a a Piacenza Expo.

“L’evento, che ha ripreso la regolare annualità dopo lo stop forzato dello scorso anno causato delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria – spiegano gli organizzatori – ha confermato un percorso di crescita che era già in atto nelle ultime edizioni. La mostra mercato, curata da Anna Giulia Idi e Luigi Decio della segreteria organizzativa di Piacenza Expo, ha infatti richiamato nel quartiere fieristico piacentino più di seimila visitatori che, oltre, alla storica rassegna dedicata a monete, banconote, francobolli, cartoline, pezzi di corrispondenza caratterizzata da antichi metodi postali, schede telefoniche, stampe, libri, manoscritti e immaginette religiose, hanno anche potuto visitare, nelle giornate di sabato e domenica, gli oltre quaranta stand con cui ha preso vita l’iniziativa collaterale dedicata ai giocattoli vintage”.

IL BILANCIO DI PANTHEON 2022