Un’auto e un bus di linea si sono scontrati questa mattina all’incrocio tra via Osimo e via Boscarelli a Piacenza. Il conducente del pullman è rimasto ferito in modo lieve ed è stato condotto al pronto soccorso per gli accertamenti, illesi i passeggeri del bus. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e la polizia locale che si è occupata dei rilievi.

