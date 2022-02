Incidente in via Emilia Parmense: auto centra una Panda in sosta e si ribalta

Incidente in via Emilia Parmense a Piacenza intorno alle 18 di venerdì 4 febbraio. In base a una prima ricostruzione, un’auto che procedeva verso via Colombo ha urtato la ruota di una Panda parcheggiata a bordo strada. Il primo veicolo si è ribaltato sulla carreggiata e il conducente è stato condotto in ospedale, le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia per consentire i soccorsi e i rilievi. Sul posto i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. In ospedale per accertamenti anche la donna a bordo dell’auto parcheggiata.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà