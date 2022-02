Un parco di pannelli solari al campus della Cattolica: via libera del consiglio comunale

Un “parco” di pannelli solari a disposizione degli studenti. Via libera in consiglio comunale, oggi, alla creazione di questo impianto in un’area a nord di via Martelli, la strada parallela alla via Emilia che scorre dietro il campus dell’università Cattolica. Si tratta di un progetto dell’ateneo, ovvero un impianto sperimentale per la produzione di energia elettrica al servizio dell’intera sede. I pannelli fotovoltaici saranno posizionati mantenendo al di sotto le coltivazioni: sullo stesso campo sarà possibile produrre energia e coltivare ad esempio mais o frumento. Il progetto, inoltre, prevede la realizzazione di un noccioleto.

“È un’iniziativa importante per la città”, rimarca il sindaco Patrizia Barbieri. “Si va nell’ottica di sostenere l’ampliamento dell’università Cattolica nel nostro territorio”, aggiunge Massimo Trespidi (Liberi). A detta di Sergio Dagnino (M5s) “sostenere l’ateneo è utile a rilanciare Piacenza”. La proposta della Cattolica ha ottenuto l’approvazione trasversale del consiglio comunale.