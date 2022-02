Discarica abusiva a Castel San Giovanni: tra i rifiuti spunta l’amianto

A Castel San Giovanni, sotto il cavalcavia dell’autostrada c’è una vera e propria discarica e, in mezzo ai rifiuti, spunta anche l’amianto. La segnalazione arriva da alcuni passanti che giornalmente transitano lungo la strada del Colombarone, in fregio alla logistica.

Lungo la scarpata si vedono sacchi pieni di rifiuti, come se fossero stati gettati dall’alto, magari passando in auto o a bordo dei camion. “La cosa preoccupante – dicono i passanti – sono le lastre di ciò che pare proprio essere amianto, accatastate all’aria aperta in attesa che si consumino da sole o che qualcuno si faccia carico di smaltirle”.

