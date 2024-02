Discarica abusiva a Coli, denunciati capo cantiere e amministratrice d’azienda

Lo sfruttamento improprio di un’area come discarica ha portato alla denuncia per gestione di rifiuti non autorizzata di un capo cantiere e di un’amministratrice unica di una ditta. E’ accaduto a Coli e delle indagini si sono occupati i carabinieri del Nucleo forestale di Bobbio.

Tutto è cominciato durante un consueto servizio di pattuglia nella valle del Trebbia, servizio che si è allargato in prossimità di Coli. Qui i carabinieri hanno notato un’area utilizzata come deposito di rifiuti di vario genere, per lo più calcinacci, scarti di attività di costruzione e demolizione. Dagli accertamenti i militari dell’Arma sono riusciti a risalire alla provenienza dei rifiuti illecitamente abbandonati, risultati provenienti da uno stabile della zona di Coli in cui erano in corso alcuni lavori. I carabinieri hanno così individuati anche il capo cantiere e l’amministratrice della società che stava eseguendo i lavori.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’