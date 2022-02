Provincia imbiancata dalla pianura ai monti. Auto ribaltata a Fabbiano

La provincia si è risvegliata imbiancata. Da Ottone a Caorso, Da Groppovisdomo a Piacenza, i fiocchi, che hanno iniziato a cadere alle quote più alte già da ieri, hanno ricoperto tetti, boschi e campi. Se in pianura la coltre bianca è di pochi centimetri, in montagna ha raggiunto spessori importanti, dell’ordine di qualche decina di centimetri.

La neve sulle strade ha causato anche disagi e qualche incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze. A Fabbiano, sulla statale 45, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata; un altro incidente si è verificato a San Nicolò sulla via per Calendasco.